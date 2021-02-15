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Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

В четвертом круге Australian Open первая ракетка Украины Элина Свитолина в трех сетах уступила Джессике Пегуле из США.

Свитолина покинула турнир в Мельбурне
Свитолина покинула турнир в Мельбурне
Фото: ЕРА

15 февраля первая ракетка Украины и пятая в мире Элина Свитолина проиграла в четвертом круге одиночного разряда проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщили в Twitter соревнований.

Соперницей украинки была Джессика Пегула из США.

Счет поединка – 6:4, 3:6, 6:3 в пользу американской теннисистки.

Пегула – 61-я ракетка мира. "Большой теннис Украины" отмечает, что ее победа над Свитолиной – первая над теннисистами из топ-10 мирового рейтинга.

Свитолина была последней представительницей Украины в одиночном разряде Australian Open 2021.

Теги: США, Австралия, теннис, Элина Свитолина, Мельбурн, Australian Open, соревнования
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