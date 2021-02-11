Свитолина вышла в третий круг Australian Open

11 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Соперницей 26-летней украинки, которая является пятой ракеткой мира, была 16-летняя Кори Гауф из США, 48-я в мировом рейтинге.
Поединок продолжался 77 минут и завершился в двух сетах: 6:4, 6:3.
Следующей соперницей Свитолиной станет Юлия Путинцева из Казахстана, в мировом рейтинге она занимает 28-ю строчку.
Свитолина – единственная представительница Украины в одиночном разряде Australian Open, которая продолжает борьбу за титул. В парном разряде во второй круг вышли три украинки.