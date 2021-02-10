Украинки Бондаренко и Киченок выиграли стартовый матч в парном разряде на Australian Open

В стартовом поединке на Australian Open украинки Екатерина Бондаренко и Надежда Киченок оказались сильнее испано-чешского дуэта Сары Соррибес-Тормо и Мари Боузковой.

Украинки Екатерина Бондаренко и Надежда Киченок пробились во второй круг парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация.

В стартовом поединке на Australian Open украинские теннисистки одержали волевую победу над испано-чешским дуэтом Сары Соррибес-Тормо и Мари Боузковой. Проиграв в первом сете, Бондаренко и Киченок победили во втором и третьем – 5:7, 6:4, 6:0.

В следующем раунде соревнований украинки встретятся с победительницами пары, в которой сыграют немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарева против Кимберли Биррелл и Джейми Фурлис из Австралии.

Australian Open – один из крупнейших теннисных чемпионатов в мире, он проводится в австралийском городе Мельбурн. В этом году соревнования стартовали 8 февраля и завершатся 21 февраля.