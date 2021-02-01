Свитолина с победы стартовала на турнире в Мельбурне

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович.

Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA 500 Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация.

Будучи третьей сеяной на турнире, украинка не участвовала в первом раунде соревнований. А в матче второго круга она в двух сетах обыграла Андреа Петкович из Германии (102-я в рейтинге WTA) – 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.

В следующем раунде Свитолина, которая удерживает пятую позицию в рейтинге WTA, сыграет с латвийской теннисисткой Аленой Остапенко (45-я позиция).