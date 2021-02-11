Во втором раунде парного разряда Australian Open сыграют три украинки

10 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась во второй раунд парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает официальный сайт турнира Большого шлема.
В паре с Еленой Остапенко из Латвии она выиграла у японо-американской пары Макото Ниномия / Сабрина Сантамария.
Поединок завершился в двух сетах: 7-6, 6-4.
Во втором раунде Киченок и Остапенко сыграют против теннисисток из Румынии Кристины-Андреи Миту и Ралуки Олару.
Первый раунд парного разряда Australian Open преодолела также пара украинок Катерина Бондаренко и Надежда Киченок (сестра Людмилы Киченок).