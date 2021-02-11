Во втором раунде парного разряда Australian Open сыграют три украинки

Первый раунд парного турнира на теннисном турнире Australian Open преодолели украинки Катерина Бондаренко, Надежда и Людмила Киченок.

Людмила Киченок (на фото) пробилась в следующий раунд вместе с латвийской теннисисткой Фото: ЕРА

10 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась во второй раунд парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает официальный сайт турнира Большого шлема.

В паре с Еленой Остапенко из Латвии она выиграла у японо-американской пары Макото Ниномия / Сабрина Сантамария.

Поединок завершился в двух сетах: 7-6, 6-4.

Во втором раунде Киченок и Остапенко сыграют против теннисисток из Румынии Кристины-Андреи Миту и Ралуки Олару.

Первый раунд парного разряда Australian Open преодолела также пара украинок Катерина Бондаренко и Надежда Киченок (сестра Людмилы Киченок).