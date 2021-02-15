На Australian Open не осталось украинцев. Проиграла и Людмила Киченок

На Australian Open украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии проиграли в третьем круге американо-нидерландской паре Николь Меликар / Деми Схюрс.

Людмила Киченок последней из украинок покинула турнир в Мельбурне Фото: ЕРА

15 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии проиграли в третьем круге парного разряда проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Сеяные на турнире 13-ми Остапенко и Киченок играли против сеяных четвертыми Николь Меликар из США и Деми Схюрс из Нидерландов.

Поединок продолжался 63 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Меликар и Схюрс.

Таким образом, на турнире Большого шлема в Австралии больше не осталось представителей Украины. Ранее сегодня борьбу в одиночном разряде прекратила Элина Свитолина.

В 2021 году турнир на хардовом покрытии Australian Open проходит с 8-го по 21 февраля.