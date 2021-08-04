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"Уже переписали историю". Украинские легкоатлетки Рыжикова и Ткачук завершили выступление на Олимпиаде 2020

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Рыжикова: Пятое место в финале Олимпийских игр, это очень высокий результат. Сегодня я сделала все, что смогла
Рыжикова: Пятое место в финале Олимпийских игр, – это очень высокий результат. Сегодня я сделала все, что смогла
Фото: EPA

Украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук 4 августа завершили выступление на Олимпийских играх 2020 в Токио. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета в Facebook.

"Невероятный финал уже в утренней сессии выдался на Олимпийских играх в беге на 400 м с барьерами. Рыжикова и Ткачук уже переписали историю, выйдя в финал, показали высокий результат, заняв соответственно пятое (53,48) и шестое (53,79) места. А Виктория еще и установила личный рекорд", – отметили в НОК.

Ткачук сказала, что довольна своим выступлением.

"По трассе допустили несколько ошибок, поэтому старалась догнать между барьерами. Радуюсь, что в финале показала лучший результат за всю свою карьеру. Есть резервы, будем их использовать", – заявила спортсменка.

Рыжикова отметила, что конкуренция на Олимпиаде была "невероятная".

"Знаю, что нет медали и завтра обо мне забудут, но пятое место в финале Олимпийских игр, – это очень высокий результат. Сегодня я сделала все, что смогла", – сказала легкоатлетка.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4247107212035443

Контекст:

31-летняя Рыжикова – вице-чемпионка Европы 2018 года на дистанции 400 м с барьерами, отмечается на сайте Игр в Токио. В этом году украинка дважды финишировала второй и один раз третьей на этапах коммерческих соревнований Бриллиантовой лиги.

26-летняя Ткачук свой лучший результат в карьере показала в этом году. На соревнованиях Бриллиантовой лиги спортсменка один раз финишировала третьей на этапе в Осло (Норвегия), сообщается на сайте Олимпиады 2020.

Выход Рыжиковой и Ткачук в финал забега на 400 м с барьерами среди женщин на Олимпиаде в Федерации легкой атлетики назвали историческим событием. "Это первый случай в олимпийской истории Украины, когда в финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами выступят две украинки", – заявили в федерации.

Теги: Украина, спорт, НОК, Олимпиада, Токио, спортсмены, Олимпиада 2020, легкоатлеты, финал, Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
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