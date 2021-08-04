"Уже переписали историю". Украинские легкоатлетки Рыжикова и Ткачук завершили выступление на Олимпиаде 2020

Рыжикова: Пятое место в финале Олимпийских игр, – это очень высокий результат. Сегодня я сделала все, что смогла Фото: EPA

"Невероятный финал уже в утренней сессии выдался на Олимпийских играх в беге на 400 м с барьерами. Рыжикова и Ткачук уже переписали историю, выйдя в финал, показали высокий результат, заняв соответственно пятое (53,48) и шестое (53,79) места. А Виктория еще и установила личный рекорд", – отметили в НОК.

Ткачук сказала, что довольна своим выступлением.

"По трассе допустили несколько ошибок, поэтому старалась догнать между барьерами. Радуюсь, что в финале показала лучший результат за всю свою карьеру. Есть резервы, будем их использовать", – заявила спортсменка.

Рыжикова отметила, что конкуренция на Олимпиаде была "невероятная".

"Знаю, что нет медали и завтра обо мне забудут, но пятое место в финале Олимпийских игр, – это очень высокий результат. Сегодня я сделала все, что смогла", – сказала легкоатлетка.