Медальный зачет Олимпиады 2020. У Китая больше золотых наград, Украина опустилась на 61-е место

3 августа представители Китая завоевали три золотые медали.

На втором месте – Соединенные Штаты, у них 24 золотые награды, 28 серебряных и 21 бронзовая, итого – 73 медали.

Замыкает тройку лидеров Япония – 19 золотых наград, шесть серебряных и 11 бронзовых, всего – 36 медалей.

Несмотря на завоеванную во вторник бронзовую награду в борьбе, Украина опустилась на одну позицию и занимает 61-е место.

Скриншот: olympics.com

3 августа шестую бронзовую награду принесла Украине борец греко-римского стиля Алла Черкасова, в схватке за третье место в весовой категории до 68 кг она победила олимпийскую чемпионку Игр 2016 в Рио-де-Жанейро Сару Досе из Японии.

Сразу два украинца вышли в финал соревнований по греко-римской борьбе и 4 августа поборются за золотые награды. Парвиз Насибов в весовой категории до 67 кг добыл волевую победу над Мохамедом Ибрагимом Эльсаедом из Египта, а народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк (в весе до 87 кг) уверенно победил Ивана Хуклека из Хорватии.

В среду поборется за бронзовую награду Олимпиады борец греко-римского стиля Ирина Коляденко (в весе до 62 кг), украинка не смогла выйти в финал Игр, проиграв лидеру мирового рейтинга Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана.

Заняв третье место по итогам произвольной и технической программ, в финал соревнований (4 августа) в синхронном плавании вышел украинский дуэт Марты Федины и Анастасии Савчук, отмечается на сайте Олимпиады в Токио.