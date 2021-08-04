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Медальный зачет Олимпиады 2020. У Китая больше золотых наград, Украина опустилась на 61-е место

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В активе Китая 32 золотые награды
В активе Китая 32 золотые награды
Фото: EPA

По итогам 11-го дня соревнований летних Олимпийских игр 2020 года в Токио лидером медального зачета остается Китай, у него 69 наград, 32 из которых – золотые, 21 – серебряная, 16 – бронзовые. Об этом свидетельствуют данные на сайте Олимпиады.

3 августа представители Китая завоевали три золотые медали.

На втором месте – Соединенные Штаты, у них 24 золотые награды, 28 серебряных и 21 бронзовая, итого – 73 медали.

Замыкает тройку лидеров Япония – 19 золотых наград, шесть серебряных и 11 бронзовых, всего – 36 медалей.

Несмотря на завоеванную во вторник бронзовую награду в борьбе, Украина опустилась на одну позицию и занимает 61-е место.

Скриншот: olympics.com
Скриншот: olympics.com

3 августа шестую бронзовую награду принесла Украине борец греко-римского стиля Алла Черкасова, в схватке за третье место в весовой категории до 68 кг она победила олимпийскую чемпионку Игр 2016 в Рио-де-Жанейро Сару Досе из Японии.

Сразу два украинца вышли в финал соревнований по греко-римской борьбе и 4 августа поборются за золотые награды. Парвиз Насибов в весовой категории до 67 кг добыл волевую победу над Мохамедом Ибрагимом Эльсаедом из Египта, а народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк (в весе до 87 кг) уверенно победил Ивана Хуклека из Хорватии.

В среду поборется за бронзовую награду Олимпиады борец греко-римского стиля Ирина Коляденко (в весе до 62 кг), украинка не смогла выйти в финал Игр, проиграв лидеру мирового рейтинга Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана.  

Заняв третье место по итогам произвольной и технической программ, в финал соревнований (4 августа) в синхронном плавании вышел украинский дуэт Марты Федины и Анастасии Савчук, отмечается на сайте Олимпиады в Токио.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины сейчас семь олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем – и шесть бронзовых – в женском дзюдо и греко-римской борьбе, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе.

Теги: США, Украина, Китай, спорт, рейтинг, Япония, Олимпиада, Токио, медали, Олимпиада 2020, награды, соревнования, Жан Беленюк, Олимпийские игры, Алла Черкасова, Ирина Коляденко, Парвиз Насибов
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