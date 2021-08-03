Олимпиада 2020. Беленюк уверенно выходит в финал и поборется за золото

24-летний хорват, наивысшим достижением которого была бронза молодежного чемпионата мира в 2017 году, активно начал поединок и вышел вперед – 1:0. Однако во втором раунде Беленюк набрал сразу семь баллов. Итог схватки – 7:1 в пользу украинца.
Таким образом Беленюк вышел в финал и уже обеспечил себе минимум серебряную медаль.
В четвертьфинале двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы из Украины был сильнее победителя Африканских игр 2019, двукратного чемпиона Африки Башира Азара из Алжира.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.
В медальном зачете на первом месте сейчас Китай (32 золотых, 20 серебряных и 16 бронзовых медалей). На втором – США, на третьем – Япония.
Украина находится на 60-м месте, у нее шесть олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе.