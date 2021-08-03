Олимпиада 2020. Беленюк уверенно выходит в финал и поборется за золото

24-летний хорват, наивысшим достижением которого была бронза молодежного чемпионата мира в 2017 году, активно начал поединок и вышел вперед – 1:0. Однако во втором раунде Беленюк набрал сразу семь баллов. Итог схватки – 7:1 в пользу украинца.

Таким образом Беленюк вышел в финал и уже обеспечил себе минимум серебряную медаль.

В четвертьфинале двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы из Украины был сильнее победителя Африканских игр 2019, двукратного чемпиона Африки Башира Азара из Алжира.