Олимпиада 2020. Украинский борец Насибов добыл волевую победу в полуфинале и гарантировал себе серебряную медаль

Трехкратный чемпион Африки, чемпион Африканских игр вел со счетом 6:0, однако украинцу, уроженцу Николаевской области, удалось переломить ход поединка и выиграть 7:6.

Таким образом Насибов вышел в финал, который состоится завтра. Как минимум, украинский спортсмен уже гарантировал себе серебряную медаль.

В четвертьфинале 22-летний украинец победил чемпиона мира 2018 года, представителя Олимпийского комитета России Артема Суркова.

Наибольшим достижением Насибова до сих пор была бронза юниорского чемпионата мира в 2018 году.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

В медальном зачете на первом месте сейчас Китай (32 золотых, 20 серебряных и 16 бронзовых медалей). На втором – США, на третьем – Япония.

Украина находится на 60-м месте, у нее шесть олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе.