Олимпиада 2020. Ветеринарам пришлось усыпить лошадь швейцарского жокея из-за травмы

Лошадь получила травму во время соревнований по конному троеборью. Животное немедленно осмотрели дежурившие на месте ветеринары, а затем его доставили в ветклинику.

Ультразвуковое сканирование выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта.

"По гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь", – добавили в организации.

О смерти животного в Instagram также сообщил и сам жокей Годель.

"С тяжелым сердцем я сообщаю о преждевременной смерти моего дорогого Джет Сета из-за разрыва крестообразных связок колена здесь, в Токио... Джет был необычным конем, и он снова выполнял великолепный кросс. Он ушел из жизни, делая то, что любил делать больше всего: скакать галопом и парить над препятствиями", – написал Годель.