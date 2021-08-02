Две украинки впервые в истории выступят в финале забега на 400 м с барьерами на Олимпиаде

Среди восьми участниц финала у Рыжиковой (справа) – четвертый лучший результат в этом сезоне Фото: EPA

Рыжикова (54.23) и Ткачук (54.25) показали третий результат во втором и третьем полуфинальных забегах, отмечается на сайте Игр.

Украинки стали двумя спортсменками, которые вышли в финал с лучшим временем (из каждого из трех забегов в финал выходят легкоатлетки, занявшие первое и второе места, а также две, которые показали лучшее время).

Это первый случай в олимпийской истории Украины, когда в финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами выступят две украинки, отмечается на сайте Федерации легкой атлетики.

Среди восьми участниц финала, который пройдет 4 августа, у Рыжиковой – четвертый лучший результат в этом сезоне (52.96), у Ткачук – седьмой (54.02).