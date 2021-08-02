Украинский борец греко-римского стиля Темиров проиграл схватку за бронзу Олимпиады 2020

Темиров первым заработал балл, однако соперник сравнял счет в схватке. В итоге Валихан победил, так как при равном счете 1:1 заработал очко последним.
На Играх в Токио 31-летний борец из Крыма, который представляет Полтавскую область, сначала выиграл два поединка – в 1/8 финала одолел бронзового призера Игр в Рио-де-Жанейро Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана, а в четвертьфинале – Армена Меликяна из Армении.
Но в полуфинале Темиров проиграл схватку двукратному чемпиону мира Кэничиро Фумите из Японии.
Темиров во второй раз выступает на Олимпийских играх. В 2012 году в Лондоне он завершил выступления в первом раунде соревнований.
После аннексии РФ Крыма в 2014 году Темиров выступал на чемпионатах России и попал в расширенный состав сборной, отмечает Xsport. Однако в 2018 году борец принял решение продолжить выступать за Украину, в составе которой завоевал бронзу чемпионата мира в Будапеште (Венгрия).
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.
У Украины сейчас шесть олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе.