Украинский борец греко-римского стиля Темиров проиграл схватку за бронзу Олимпиады 2020

Темиров первым заработал балл, однако соперник сравнял счет в схватке. В итоге Валихан победил, так как при равном счете 1:1 заработал очко последним.

На Играх в Токио 31-летний борец из Крыма, который представляет Полтавскую область, сначала выиграл два поединка – в 1/8 финала одолел бронзового призера Игр в Рио-де-Жанейро Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана, а в четвертьфинале – Армена Меликяна из Армении.

Но в полуфинале Темиров проиграл схватку двукратному чемпиону мира Кэничиро Фумите из Японии.

Темиров во второй раз выступает на Олимпийских играх. В 2012 году в Лондоне он завершил выступления в первом раунде соревнований.

После аннексии РФ Крыма в 2014 году Темиров выступал на чемпионатах России и попал в расширенный состав сборной, отмечает Xsport. Однако в 2018 году борец принял решение продолжить выступать за Украину, в составе которой завоевал бронзу чемпионата мира в Будапеште (Венгрия).