Украинский борец греко-римского стиля Темиров сразится за бронзу Олимпиады 2020

Счет поединка – 5:1 в пользу Фумиты.

В бронзовом финале 2 августа Темиров поборется с серебряным призером чемпионата мира 2018 года Виктором Чобану из Молдовы.

На Играх в Токио 31-летний борец из Крыма, который представляет Полтавскую область, выиграл два поединка – в 1/8 финала одолел бронзового призера Игр в Рио-де-Жанейро Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана, а в четвертьфинале – Армена Меликяна из Армении.

Контекст:

Темиров во второй раз выступает на Олимпийских играх. В 2012 году в Лондоне он завершил выступления в первом раунде соревнований.

После аннексии РФ Крыма в 2014 году Темиров выступал на чемпионатах России и попал в расширенный состав сборной, отмечает Xsport. Однако в 2018 году Темиров принял решение продолжить выступать за Украину, в составе которой завоевал бронзу чемпионата мира в Будапеште (Венгрия).