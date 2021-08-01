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Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Олимпиаде 2020 в Токио

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Хижняк (в красном) победил Мартинеса в четвертьфинале Олимпиады 2020
Хижняк (в красном) победил Мартинеса в четвертьфинале Олимпиады 2020
Фото: EPA

Чемпион мира по боксу в весовой категории до 75 кг украинец Александр Хижняк в 1/4 финала Олимпиады 2020 решением судей (4:1) победил доминиканца Юри Седено Мартинеса. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований.

Таким образом, украинский боксер гарантировал себе минимум бронзовую медаль на Играх в Токио.

Согласно запискам судей, Хижняк минимально взял первый раунд боя (трое из пяти судей отдали предпочтение украинцу), единогласно был лучше во втором раунде поединка, а в третьем только один судья увидел преимущество Мартинеса. 4:1 в итоге в пользу Хижняка.

5 августа соперником украинца в полуфинале Игр станет серебряный призер чемпионата мира по боксу 2019 года Эумир Марсьяль из Филиппин.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

По состоянию на 1 августа у Украины шесть медалей: бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте, бронза в теннисе, а также бронза и серебро в плавании.

Теги: бокс, Украина, спорт, Олимпиада, Токио, украинцы, спортсмены, Олимпиада 2020, соревнования, Александр Хижняк, Олимпийские игры, турнир
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