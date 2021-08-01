Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Олимпиаде 2020 в Токио

Таким образом, украинский боксер гарантировал себе минимум бронзовую медаль на Играх в Токио.

Согласно запискам судей, Хижняк минимально взял первый раунд боя (трое из пяти судей отдали предпочтение украинцу), единогласно был лучше во втором раунде поединка, а в третьем только один судья увидел преимущество Мартинеса. 4:1 в итоге в пользу Хижняка.

5 августа соперником украинца в полуфинале Игр станет серебряный призер чемпионата мира по боксу 2019 года Эумир Марсьяль из Филиппин.