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"Последний шанс осуществить мечту". Украинка Черкасова не прошла в финал Олимпиады и будет бороться за бронзу

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Черкасова проиграла в полуфинале американке
Черкасова проиграла в полуфинале американке
Фото: ЕРА

Украинская спортсменка Алла Черкасова 2 августа не смогла победить в схватке за выход в финал соревнований по вольной борьбе (до 68 кг) на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Она уступила американке Тамире Сток Менса, встреча завершилась со счетом 10:4, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Менса – обладательница золотой медали чемпионата мира в 2019 году, Черкасова свое золото на этом чемпионате добыла на год раньше, в 2018-м. 

Как отмечает пресс-служба Национального олимпийского комитета в Facebook, Черкасова выступления на Олимпиаде в Токио начала уверенно: в двух предыдущих спаррингах – против представительниц Польши и Германии – она победила, не дав соперницам заработать ни одного очка. 

Она поборется за бронзу Олимпийских игр 3 августа. 

"Сын у меня просил медаль, и я готова сделать все, чтобы ее привезти. Это моя последняя Олимпиада – последний шанс осуществить мечту", – говорила Черкасова после четвертьфинала. 

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4242042452541919

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины сейчас шесть олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе. В турнирной таблице Украина находится на 58-м месте.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Олимпиада, Токио, Олимпиада 2020, борьба, Олимпийские игры, Алла Черкасова
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