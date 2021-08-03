Борец Черкасова принесла Украине еще одну бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Черкасова победила в поединке за третье место Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

В поединке за третье место в категории до 68 кг украинка победила представительницу Японии Сару Досе.

Соперницу, которая в 2016 году стала олимпийской чемпионкой, Черкасова в первом периоде положила на лопатки. В итоге 2:0 в пользу представительницы Украины.

В полуфинале украинка уступила чемпионке мира Тамире Менсе-Сток из США.