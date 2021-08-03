Борец Черкасова принесла Украине еще одну бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

В поединке за третье место в категории до 68 кг украинка победила представительницу Японии Сару Досе.
Соперницу, которая в 2016 году стала олимпийской чемпионкой, Черкасова в первом периоде положила на лопатки. В итоге 2:0 в пользу представительницы Украины.
В полуфинале украинка уступила чемпионке мира Тамире Менсе-Сток из США.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.
В медальном зачете на первом месте сейчас Китай (32 золотых, 20 серебряных и 16 бронзовых медалей). На втором – США, на третьем – Япония.
Украина находится на 60-м месте, у нее семь олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и шесть бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе и греко-римской борьбе.