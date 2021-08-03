Украина впервые в истории завершила Олимпиаду без медалей в спортивной гимнастике

Упражнениями на параллельных брусьях, в которых участвовал Пахнюк, для Украины закончились соревнования по спортивной гимнастике на этих Играх Фото: noc-ukr.org

Формат финальных соревнований на параллельных брусьях предусматривал участие восьми гимнастов. У них была одна попытка, чтобы показать свою программу.

Пахнюк занял предпоследнее место. Золотую медаль получил китаец Цзоу Цзинюань, который также стал бронзовым призером в командном многоборье. Серебро и бронзу взяли немец Лукас Даузер и представитель Турции Ферхат Арикан.

Сам Пахнюк пояснил, что невысокую оценку получил из-за того, что не выполнил упражнение полностью – не сделал один элемент, сообщает НОК. "Это была техническая ошибка, которую я не имел права сегодня допускать, ведь остальную часть программы выполнил хорошо, применив и именной элемент. Конечно, расстроен, но это спорт и для меня уже достижение – попасть в финал", – сказал спортсмен.

В целом украинские гимнасты в Токио соревновались в трех финалах: командном многоборье, многоборье и на параллельных брусьях.

Раньше на всех Олимпиадах с 1996 года украинцы получали хотя бы одну медаль в этом виде спорта, подводит статистику "Общественное Спорт", причем в 1996-м, 2004-м и 2016 году украинские гимнасты становились олимпийскими чемпионами.

В составе сборной Украины в Токио был Игорь Радзивилов, завоевавший в 2012 году бронзу в опорном прыжке, но в этот раз он не преодолел квалификацию.

Украинский олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев не поехал в Токио, поскольку его отстранили от соревнований на четыре года из-за положительного теста на допинг.