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Украина впервые в истории завершила Олимпиаду без медалей в спортивной гимнастике

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Упражнениями на параллельных брусьях, в которых участвовал Пахнюк, для Украины закончились соревнования по спортивной гимнастике на этих Играх
Упражнениями на параллельных брусьях, в которых участвовал Пахнюк, для Украины закончились соревнования по спортивной гимнастике на этих Играх
Фото: noc-ukr.org

Украинские гимнасты закончили выступления на Олимпиаде 2020 в Токио, не получив ни одной награды. Заключительные для Украины соревнования по спортивной гимнастике на эти Играх – упражнения на параллельных брусьях – состоялись 3 августа, но представитель Украины Петр Пахнюк занял седьмое место, свидетельствуют результаты на сайте Олимпиады.

Формат финальных соревнований на параллельных брусьях предусматривал участие восьми гимнастов. У них была одна попытка, чтобы показать свою программу.

Пахнюк занял предпоследнее место. Золотую медаль получил китаец Цзоу Цзинюань, который также стал бронзовым призером в командном многоборье. Серебро и бронзу взяли немец Лукас Даузер и представитель Турции Ферхат Арикан.

Сам Пахнюк пояснил, что невысокую оценку получил из-за того, что не выполнил упражнение полностью – не сделал один элемент, сообщает НОК. "Это была техническая ошибка, которую я не имел права сегодня допускать, ведь остальную часть программы выполнил хорошо, применив и именной элемент. Конечно, расстроен, но это спорт и для меня уже достижение – попасть в финал", – сказал спортсмен.

В целом украинские гимнасты в Токио соревновались в трех финалах: командном многоборье, многоборье и на параллельных брусьях.

Раньше на всех Олимпиадах с 1996 года украинцы получали хотя бы одну медаль в этом виде спорта, подводит статистику "Общественное Спорт", причем в 1996-м, 2004-м и 2016 году украинские гимнасты становились олимпийскими чемпионами. 

В составе сборной Украины в Токио был Игорь Радзивилов, завоевавший в 2012 году бронзу в опорном прыжке, но в этот  раз он не преодолел квалификацию.

Украинский олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев не поехал в Токио, поскольку его отстранили от соревнований на четыре года из-за положительного теста на допинг.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

В медальном зачете на первом месте сейчас Китай. На втором – США, на третьем – Япония.

Украина находится на 61-м месте, у нее семь олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем – и шесть бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе и греко-римской борьбе.

Теги: спорт, НОК, Олимпиада, гимнастика, спортивная гимнастика, спортсмены, Олимпиада 2020, соревнования, Петр Пахнюк, Олимпийские игры
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