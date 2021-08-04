Борец Насибов принес Украине еще одну серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио

Иранец контролировал ход поединка, который завершился его уверенной победой со счетом 9:1.

Таким образом, Насибов стал серебряным призером Олимпийских игр, принеся Украине очередную медаль.

3 августа в полуфинальной схватке в весовой категории до 67 кг Насибов одержал волевую победу над борцом из Египта Мохамедом Ибрагимом Эльсаедом, который сегодня стал бронзовым призером.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

В медальном зачете на первом месте сейчас Китай (32 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей). На втором – США, на третьем – Япония.

Украина находится на 59-м месте, у нее восемь олимпийских медалей: две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и в греко-римской борьбе – и шесть бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе и в греко-римской борьбе.