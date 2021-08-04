Украинец уверенно контролировал ход поединка, который завершился со счетом 5:1 в его пользу.

Таким образом Беленюк завоевал первую для Украины золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

3 августа в полуфинале украинец уверенно победил Ивана Хуклека из Хорватии.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

В медальном зачете на первом месте сейчас Китай (32 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей). На втором – США, на третьем – Япония.

Украина находится на 37-м месте, у нее 10 олимпийских медалей: помимо золота Беленюка, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и в греко-римской борьбе – и семь бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, в греко-римской борьбе и в синхронном плавании.