Беленюк о сопернике по финалу на Олимпиаде: Мы с ним встречались где-то около 10 раз – я ни разу не проиграл

Беленюк: Дай бог, чтобы завтра все было так, как надо Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

"Это очень трудный путь. Я вам скажу, что это касается не только борьбы в Токио, а и подготовки. Есть некоторые нюансы, которые постигли нас в процессе. Возможно, я позже поделюсь этой информацией. Я очень рад, что мне удалось выйти в финал. Я знаю, как болеют наши украинцы. Хочу их порадовать достойным результатом. Спасибо им за поддержку. Дай бог, чтобы завтра все было так, как надо. Спасибо маме за поддержку, спасибо поклонникам за то, что они дают мне вдохновение. Я сегодня очень истощен, были три очень тяжелые схватки", – подчеркнул Беленюк.

До окончания соревнований борец отказался разглашать информацию о состоянии своего плеча. При этом добавил, что спортсменам довольно сложно с точки зрения психологии.

"Стараюсь абстрагироваться от этого. Олимпийские игры – самые тяжелые соревнования в смысле психологической нагрузки. Когда на тебе большая ответственность, целая страна. Люди, которые в течение пяти лет говорили, что ждут от меня золота. Конечно, я не хочу их подвести и каким-то образом сделать так, чтобы они разочаровались во мне. Надеюсь, что смогу их порадовать. Дай бог сил и терпения для того, чтобы все это выдержать", – сказал борец.

Он отметил, что уже неоднократно встречался с венгром Виктором Леринцем, с которым завтра ему предстоит побороться за звание олимпийского чемпиона.

"Мы с ним встречались где-то около 10 раз – я ни разу не проиграл. Дай бог, чтобы это было и завтра. Он очень выносливый и сильный конкурент, поэтому я буду настраиваться. Он чемпионат Европы выигрывал, был в тройке на чемпионате мира, поэтому надо очень ответственно подойти к этой борьбе", – резюмировал Беленюк.

3 августа в полуфинале в весовой категории до 87 кг украинец уверенно победил Ивана Хуклека из Хорватии.