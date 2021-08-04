Борец Коляденко принесла Украине еще одну бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио

22-летняя украинка контролировала ход поединка, одержав победу со счетом 3:1.

Таким образом, Коляденко принесла Украине 11-ю медаль Олимпийских игр в Токио.

3 августа в полуфинале украинка проиграла лидеру мирового рейтинга, четырехкратной чемпионке Азии Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

В медальном зачете на первом месте сейчас Китай (32 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей). На втором – США, на третьем – Япония.

Украина находится на 37-м месте, у нее 11 олимпийских медалей: золотая – в греко-римксой борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и в греко-римской борьбе – и восемь бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, две в греко-римской борьбе (помимо бронзы Коляденко, еще одна в весовой категории до 68 кг) и в синхронном плавании.