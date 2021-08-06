Украинский каратист Горуна завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио

В полуфинальной схватке итальянец победил со счетом 3:0.

Таким образом Горуна принес Украине очередную бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

По данным сайта Олимпиады, в квалификационном раунде украинец победил японца Кена Нишимуру (2:1), оказался сильнее Скотта Томаса из США (2:1), завершил вничью 0:0 поединок с венгром Габором Харспатаки, а также со счетом 1:4 уступил представителю Египта Абделазизе Абдалле. В своей отборочной группе Горуна занял второе место.