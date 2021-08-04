Олимпиада 2020. Украинец Кохан занял четвертое место в метании молота

Самый лучший результат Кохан показал во второй попытке – 80,39 м. После четвертой попытки украинец шел вторым, но не смог завоевать медаль. В пятой попытке Кохана опередили Эйвинд Эриксен из Норвегии (завоевал серебряную награду) и поляк Павел Файдек (занял третье место).

Олимпийским чемпионом стал Войцех Новицки из Польши, его результат – 82,52 м (лучший в карьере).

Кохан квалифицировался в финал Олимпиады с результатом 78,36 м, отмечается на сайте Игр в Токио.