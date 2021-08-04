Олимпиада 2020. Украинец Кохан занял четвертое место в метании молота

Самый лучший результат Кохан показал во второй попытке – 80,39 м. После четвертой попытки украинец шел вторым, но не смог завоевать медаль. В пятой попытке Кохана опередили Эйвинд Эриксен из Норвегии (завоевал серебряную награду) и поляк Павел Файдек (занял третье место).
Олимпийским чемпионом стал Войцех Новицки из Польши, его результат – 82,52 м (лучший в карьере).
Кохан квалифицировался в финал Олимпиады с результатом 78,36 м, отмечается на сайте Игр в Токио.
20-летний Кохан занял пятое место на чемпионате мира 2019 года в Дохе (Катар), сообщается на сайте Олимпиады 2020. Украинец – чемпион мира и Европы среди юношей (2017), чемпион Европы среди юниоров (2019) и молодежи (2021), золотой призер Юношеских Олимпийских игр в 2018 году.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.
У Украины сейчас 11 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и греко-римской борьбе – и восемь бронзовых – в женском дзюдо и греко-римской борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе и в синхронном плавании.