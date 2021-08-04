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Олимпиада в Токио. В медальном зачете Украина поднялась более чем на 20 позиций, лидер не изменился

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Беленюк принес Украине первое золото Олимпиады в Токио
Беленюк принес Украине первое золото Олимпиады в Токио
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

По итогам 12-го дня соревнований летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Украина поднялась на 24 позиции и занимает 37-е место в медальном зачете: одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых медалей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Олимпиады. 

На первом месте в зачете Китай – 32 золотых, 22 серебряные и 16 бронзовых медалей, на втором остаются США, у них 25 золотых, 31 серебряная и 23 бронзовых награды. 

На третьей позиции остается Япония (21 золотая, семь серебряных и 12 бронзовых медалей), на четвертую поднялась Великобритания (15 золотых, 18 серебряных, 15 бронзовых медалей). Австралия, которая вчера была на четвертом месте, сегодня замыкает пятерку лидеров (15 золотых, четыре серебряных, 17 бронзовых медалей). 

Украинские спортсмены сегодня завоевали четыре олимпийские медали: Жан Беленюк стал чемпионом в греко-римской борьбе (до 87 кг), Навриз Насибов получил серебро в этой же дисциплине, но в весе до 67 кг. Бронзу сегодня завоевали Ирина Коляденко (вольная борьба, вес до 62 кг), а также дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук (синхронное плаванье) – они стали первыми в истории украинского синхронного плаванья обладательницами олимпийской медали, подчеркнули в Национальном олимпийском комитете.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4248424535237044

20-летний украинский легкоатлет Михаил Кохан занял четвертое место в метании молота среди мужчин, но стал самым молодым участником в этом финале, самым молодым олимпийцем, метнувшим молот за 80 метров, и самым молодым метателем молота, получившим четвертое место, сообщило Общественное

Кроме того, легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук впервые в истории Украины выступили в финале Олимпиады на дистанции 400 метров с препятствиями. Рыжикова заняла пятое место, Ткачук – шестое. 

"Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоят тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на [конкурентов] работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и которые мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход. Здесь все пальцем в небо, а там наука есть", – сказала Рыжикова после финала. 

Также сегодня с первого места в своем заплыве в полуфинал вышла украинская каноистка Людмила Лузан, сообщает НОК. Она поборется за выход в финал уже этой ночью, в 3.44 по киевскому времени. Завтра на Олимпиаде будут выступать 20 украинцев. 

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4247693628643468

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины сейчас 11 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и греко-римской борьбе – и восемь бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе и в синхронном плавании.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Китай, Япония, НОК, Олимпиада, Токио, украинцы, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, Жан Беленюк, Михаил Кохан, Олимпийские игры, Анна Рыжикова, Марта Федина
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