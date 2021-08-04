"Врачи сказали, это авантюра". Беленюк выиграл золото Олимпиады с травмой, которую надо было оперировать

Беленюк сказал, что о нем можно снимать фильм или писать книгу Фото: ЕРА

Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода" 4 июля.

Беленюк травмировался перед вылетом в Токио. Вчера, накануне решающей схватки, спортсмен отказался рассказывать о состоянии плеча.

"У меня был тяжелый путь сюда, я травмировался накануне отлета в Токио и даже до конца не был уверен, что будет возможность у меня здесь бороться. Только оптимизм и вера моего тренера Владимира Шацких в меня позволили мне здесь полностью реализоваться. Действительно, было достаточно тяжело. Врачи, которые меня опросили, сказали, что надо делать операцию на травмированном плече. Когда мы сказали: "Какая операция? У нас через три недели старт на Олимпийских играх", – они ответили: "Это чистая авантюра, мы еще не видели людей, которые борются одной рукой", – рассказал Беленюк.

Спортсмен отметил, что ситуация, в которую он попал, может стать основой сюжета фильма или книги.

"О том, что со мной случилось, можно снимать фильмы, писать книги, я думаю, что я этим и займусь в будущем, потому что реально ситуация была очень, слишком критична, и в первые дни [после травмы] я в столовой не мог поднос взять своими руками, и через неделю как-то начал [руку] разрабатывать. Мы полностью поменяли технику и тактику ведения боя", – сказал он.