НАБУ задержало Чауса, Украина получит $2,7 млрд от МВФ, в Киеве нашли повешенным белорусского активиста. Главное за день

НАБУ нашло Чауса

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-судью Николая Чауса в больнице "Феофания". 4 августа ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения, а до тех пор Чауса поместят в СИЗО.

В Киеве нашли мертвым пропавшего белорусского активиста

Глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов исчез 2 августа. Полиция 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.

Коллеги Шишова заявили, что за ним следили. Они уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. Европейские политики также считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко подчеркивал, что Шишов не обращался в полицию по поводу слежки. Друг и коллега погибшего Юрий Щучко пояснял, что Шишов поддерживал связь с СБУ и поэтому не видел смысла заявлять в полицию.

Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция памяти Шишова.

Украина получит $2,7 млрд от МВФ

2 августа МВФ окончательно одобрил выделение $650 млрд на восстановление мировой экономики. Речь идет о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования странам – членам Фонда пропорционально их квотам в Фонде.

Решение вступит в силу 23 августа. Украина из этой суммы бесплатно и безусловно получит $2,7 млрд.

Украина ожидает также получения от МВФ в сентябре транша в размере $700 млн по программе stand-by, заявил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко.

Украина заработала медаль и гарантировала себе еще две на Олимпиаде 2020 в Токио

3 августа шестую бронзовую награду принесла Украине борец греко-римского стиля Алла Черкасова, в схватке за третье место в весовой категории до 68 кг она победила соперницу из Японии.

Сразу два украинца вышли в финал соревнований по греко-римской борьбе и 4 августа поборются за золотые награды. Парвиз Насибов в весовой категории до 67 кг добыл волевую победу над борцом из Египта, а народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк (в весе до 87 кг) уверенно победил соперника из Хорватии.

По итогам дня в общем медальном зачете Украина опустилась на одну позицию и занимает 61-е место. Лидером медального зачета остается Китай, на втором месте – Соединенные Штаты, замыкает тройку лидеров Япония.

Хроники пандемии

В Украине изменились связанные с карантином правила пересечения границы – и украинцы, и иностранцы при въезде в страну обязаны уйти на самоизоляцию на 10 дней, которая не применяется или прекращается только после получения отрицательного результата теста на COVID-19. Для прибывших из России и Индии карантин обязателен и составляет 14 дней.

В Украине начали вакцинировать от коронавируса подростков – в Черновицкой области прививки получили пятеро детей в возрасте от 13 до 16 лет.

В Минздраве сообщили, что из всех умерших в стране от COVID-19 с начала лета только один человек получил первую прививку, остальные не были вакцинированы.