МВФ окончательно одобрил выделение $650 млрд на восстановление мировой экономики.Украина получит $2,7 млрд

"Это историческое решение – крупнейшее распределение специальных прав заимствования в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение специальных прав заимствования принесет пользу всем странам-членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики. Это особенно поможет нашим наиболее уязвимым странам, которые пытаются справиться с последствиями кризиса COVID-19", – заявила она.

Решение вступит в силу 23 августа. Деньги зачислят странам – членам МВФ пропорционально их квотам в Фонде.

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook 3 августа сообщил, что Украина из этой суммы бесплатно и безусловно получит $2,7 млрд.