Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре – глава Фонда

"Очень конструктивный звонок с президентом Украины об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ. С нетерпением ждем нашего продуктивного сотрудничества для продвижения нашей работы по оставшимся вопросам во время миссии в сентябре", – написала она.
Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine’s sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2021
Зеленский в Twitter назвал беседу с Георгиевой продуктивной.
"МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", – добавил глава государства.
Провів продуктивну телефонну розмову з директором-розпорядником @IMFnews @KGeorgieva. МВФ для * є важливим партнером, і сьогоднішня розмова повною мірою це продемонструвала. Дякую за підтримку України та сподіваюсь на подальшу співпрацю.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2021
Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.
21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.
Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.