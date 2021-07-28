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Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре – глава Фонда

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Георгиева заявила об экономическом прогрессе Украины в рамках программы сотрудничества с МВФ
Георгиева заявила об экономическом прогрессе Украины в рамках программы сотрудничества с МВФ
Фото: ЕРА

Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину в сентябре. Об этом глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила в Twitter по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Очень конструктивный звонок с президентом Украины об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ. С нетерпением ждем нашего продуктивного сотрудничества для продвижения нашей работы по оставшимся вопросам во время миссии в сентябре", – написала она.  

Зеленский в Twitter назвал беседу с Георгиевой продуктивной. 

"МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", – добавил глава государства.  

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, МВФ, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева, транш, сотрудничество
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