Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре – глава Фонда

Георгиева заявила об экономическом прогрессе Украины в рамках программы сотрудничества с МВФ Фото: ЕРА

"Очень конструктивный звонок с президентом Украины об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ. С нетерпением ждем нашего продуктивного сотрудничества для продвижения нашей работы по оставшимся вопросам во время миссии в сентябре", – написала она.

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine’s sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2021

Зеленский в Twitter назвал беседу с Георгиевой продуктивной.

"МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", – добавил глава государства.