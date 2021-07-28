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Зеленский заявил, что Украина готова получить транш МВФ

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Зеленский: Считаю, что мы готовы к получению транша МВФ
Зеленский: Считаю, что мы готовы к получению транша МВФ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина выполнила все обязательства для получения нового транша, которые дала Международному валютному фонду. Об этом он рассказал журналистам 28 июля на форуме "Украина 30", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он рассказал, что сегодня поведет телефонные переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Все что я обещал госпоже Георгиевой, все, что нам нужно для Украины, все главные реформы мы начали – все они проголосованы. Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия. Так, только первое голосование, тем не менее мы прошли и реформу СБУ. Считаю, что мы готовы к получению транша", – сказал Зеленский.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

Теги: МВФ, реформы, Владимир Зеленский, транш, президент
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