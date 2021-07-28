Зеленский заявил, что Украина готова получить транш МВФ

Он рассказал, что сегодня поведет телефонные переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Все что я обещал госпоже Георгиевой, все, что нам нужно для Украины, все главные реформы мы начали – все они проголосованы. Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия. Так, только первое голосование, тем не менее мы прошли и реформу СБУ. Считаю, что мы готовы к получению транша", – сказал Зеленский.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.