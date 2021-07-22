НБУ пока не обсуждал с МВФ возможность подписания новой программы сотрудничества – Шевченко

"Что касается переговоров о новой программе, то мы со стороны НБУ этот вопрос не обсуждали. Мы сфокусированы на реализации действующей программы. Для нас самое главное – не форма, в которой это будет реализовано (продолжение или новая программа), а суть. Это реформы и дешевое финансирование от МВФ", – сказал глава НБУ.

Шевченко заявил, что ключевые структурные маяки переходят в новые меморандумы.

"Поэтому стоит сконцентрироваться на их выполнении", – добавил он.