Главу НБУ Шевченко могут отправить в отставку, кадровые перестановки усложнят переговоры о кредите МВФ – Financial Times

Очередные кадровые перестановки в НБУ лишь усложнят переговоры о получении кредита МВФ, добавили собеседники.

Шевченко в интервью изданию заявил, что окно, доступное для утверждения кредита, "не такое большое, как хотели бы". Он надеется, что МВФ все же выделит Украине $3,2 млрд в этом году.

Украина получит еще $2,7 млрд от выпуска специальных прав заимствования, которые планируют утвердить в августе, добавило издание.

Шевченко заявил о политическом давлении на НБУ, которое имеет разрушительное и опасное влияние. По его словам, за этим стоят представители крупного бизнеса.