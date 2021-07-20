Главу НБУ Шевченко могут отправить в отставку, кадровые перестановки усложнят переговоры о кредите МВФ – Financial Times

Очередные кадровые перестановки в НБУ лишь усложнят переговоры о получении кредита МВФ, добавили собеседники.
Шевченко в интервью изданию заявил, что окно, доступное для утверждения кредита, "не такое большое, как хотели бы". Он надеется, что МВФ все же выделит Украине $3,2 млрд в этом году.
Украина получит еще $2,7 млрд от выпуска специальных прав заимствования, которые планируют утвердить в августе, добавило издание.
Шевченко заявил о политическом давлении на НБУ, которое имеет разрушительное и опасное влияние. По его словам, за этим стоят представители крупного бизнеса.
13 июля стало известно об увольнении замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. Он перешел на работу в офис Международного валютного фонда в Вашингтоне.
Вслед за Сологубом об увольнении объявил ряд сотрудников. Они в частности, говорили о восстановлении "совковых" практик при нынешнем правлении НБУ. В Нацбанке заявили, что увольнение группы сотрудников – их личный выбор, и опровергли обвинения в централизации управленческих процессов.
Верховная Рада Украины 16 июля прошлого года назначила Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.
Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, Смолий заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.