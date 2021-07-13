Совет Нацбанка назначил нового заместителя главы НБУ. Предыдущий перешел на работу в МВФ

Об этом проинформировала пресс-служба регулятора 13 июля.

Кандидатуру Николайчука на рассмотрение совета НБУ подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко. В НБУ Николайчук будет отвечать за работу блока "Монетарная стабильность".

Шевченко сказал, что Николайчук – "опытный профессионал, имеющий большой практический опыт работы".

"Он внес значительный вклад в реализацию режима инфляционного таргетирования в Украине, разработку системы принятия решений по монетарной политике на основе правил, а также развитие научно-исследовательской функции в центробанке. Поэтому я уверен, что Сергей Николайчук благодаря своим основательным знаниям и опыту сможет не только сохранить, но и приумножить достижения Национального банка в сфере монетарной стабильности", – заявил глава регулятора.

Николайчук – выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в 2008 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике, преподает там. Он работал в НБУ с 2004-го по 2019 годы, "прошел путь от экономиста до директора департамента монетарной политики и экономического анализа", отмечается на сайте Нацбанка. Потом работал в правительстве, финансовой группе ICU и сотрудничал с Киевской школой экономики.