Совет Нацбанка назначил нового заместителя главы НБУ. Предыдущий перешел на работу в МВФ

Об этом проинформировала пресс-служба регулятора 13 июля.
Кандидатуру Николайчука на рассмотрение совета НБУ подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко. В НБУ Николайчук будет отвечать за работу блока "Монетарная стабильность".
Шевченко сказал, что Николайчук – "опытный профессионал, имеющий большой практический опыт работы".
"Он внес значительный вклад в реализацию режима инфляционного таргетирования в Украине, разработку системы принятия решений по монетарной политике на основе правил, а также развитие научно-исследовательской функции в центробанке. Поэтому я уверен, что Сергей Николайчук благодаря своим основательным знаниям и опыту сможет не только сохранить, но и приумножить достижения Национального банка в сфере монетарной стабильности", – заявил глава регулятора.
Николайчук – выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в 2008 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике, преподает там. Он работал в НБУ с 2004-го по 2019 годы, "прошел путь от экономиста до директора департамента монетарной политики и экономического анализа", отмечается на сайте Нацбанка. Потом работал в правительстве, финансовой группе ICU и сотрудничал с Киевской школой экономики.
До 12 июля блок "Монетарная стабильность" входил в сферу ответственности заместителя главы Нацбанка Дмитрия Сологуба – вчера был последний день его работы в НБУ. Сологуб переходит на работу в офис Международного валютного фонда в Вашингтоне.
Работу в Нацбанке он покинул в связи с истечением срока полномочий и на фоне скандала, связанного с объявлением выговора ему, а также первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой.
Сологуб родился в Беларуси в 1978 году, живет в Киеве, женат. У него есть дочь и сын, указано в биографии на сайте НБУ. Он окончил Белорусский государственный университет по специальности "Экономическая теория". После этого закончил магистерскую программу по экономике Национального университета "Киево-Могилянская академия". Должность замглавы НБУ занимал с 2015 года, до этого работал в "Райффайзен Банк Аваль".
Вслед за Сологубом об увольнении объявил ряд сотрудников. Они в частности, говорили о восстановлении "совковых" практик при нынешнем правлении НБУ. В Нацбанке заявили, что увольнение группы сотрудников – их личный выбор, и опровергли обвинения в централизации управленческих процессов.