"Это их личный свободный выбор". В НБУ прокомментировали увольнение сотрудников

В НБУ заявили, что у регулятора обеспечены возможности для достижения взаимопонимания между сторонами Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Нацбанке опровергли обвинения в централизации управленческих процессов.

"Коллегиальный подход к принятию решений предусматривает периодические профессиональные дискуссии, умение корректировать свою позицию, если в результате совместной оценки преимущество приобретает альтернативное решение", – отметили в НБУ.

В ответе подчеркнули, что у регулятора обеспечены возможности для достижения взаимопонимания между сторонами, у которых могут быть разные взгляды на одну ситуацию.

"Понимание достигается при условии аргументированного диалога и взаимного желания найти решение проблемы, а не использовать ее для публичных обвинений", – заявили в Национальном банке.