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МВФ приветствует недавние законы, принятые Верховной Радой, но ждет прогресса в других секторах

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Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by
Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by
Фото: EPA

Принятие Верховной Радой нескольких важных законов, в частности – из пакета судебной реформы, является позитивным сигналом, однако необходим прогресс и в других секторах. Об этом на брифинге 15 июля заявил официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райс, пишет "Интерфакс-Украина".

Так он прокомментировал шансы Украины на получение второго транша макрофинансовой помощи по программе stand by.

"Больше прогресса необходимо в других секторах. […] Дискуссии с властями будут продолжены", – сказал спикер.

Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, представитель МВФ назвал прошедшие встречи "очень конструктивными". По его словам, обсуждались вопросы управления Национальным банком Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, а также – восстановления и усиления антикорупционной системы.

14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия". Этот законопроект предусматривает создание этического совета, трех членов которого должен номинировать Совет судей Украины из числа действующих судей или судей в отставке, а еще трех – международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией. Срок полномочий члена этического совета – шесть лет.

13 июля парламент принял закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины с предложениями президента Владимира Зеленского.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля 2021 года сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, МВФ, судебная реформа, Джерри Райс, транш
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