МВФ приветствует недавние законы, принятые Верховной Радой, но ждет прогресса в других секторах

Так он прокомментировал шансы Украины на получение второго транша макрофинансовой помощи по программе stand by.

"Больше прогресса необходимо в других секторах. […] Дискуссии с властями будут продолжены", – сказал спикер.

Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, представитель МВФ назвал прошедшие встречи "очень конструктивными". По его словам, обсуждались вопросы управления Национальным банком Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, а также – восстановления и усиления антикорупционной системы.

14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия". Этот законопроект предусматривает создание этического совета, трех членов которого должен номинировать Совет судей Украины из числа действующих судей или судей в отставке, а еще трех – международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией. Срок полномочий члена этического совета – шесть лет.

13 июля парламент принял закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины с предложениями президента Владимира Зеленского.