Рада приняла два "судебных" закона Зеленского

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовали 259 парламентариев.

Этот законопроект предусматривает создание Этического совета, трех членов которого должен номинировать Совет судей Украины из числа действующих судей или судей в отставке, а еще трех – международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией. Срок полномочий члена Этического совета – шесть лет.

Также Рада 265 голосами приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками законопроект №5069, который предусматривает введение административной ответственности (штрафов) за невыполнение законных требований инспектора Высшего совета правосудия.