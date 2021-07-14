Рада приняла два "судебных" закона Зеленского

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
За проголосовали 259 парламентариев.
Этот законопроект предусматривает создание Этического совета, трех членов которого должен номинировать Совет судей Украины из числа действующих судей или судей в отставке, а еще трех – международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией. Срок полномочий члена Этического совета – шесть лет.
Также Рада 265 голосами приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками законопроект №5069, который предусматривает введение административной ответственности (штрафов) за невыполнение законных требований инспектора Высшего совета правосудия.
Законопроект №5068 – один из "судебных" проектов, которые инициировал президент Украины Владимир Зеленский в феврале. В первом чтении Рада его приняла 19 мая.
Кроме проекта №5068, был подан законопроект №5067 "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции" и №5069 "О внесении изменений в ст. 188³² Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".
Законопроект №5069, предусматривающий введение административной ответственности за невыполнение законных требований инспектора Высшего совета правосудия, в первом чтении приняли 20 мая.
Проект закона №5067, который ограничит полномочия Окружного админсуда Киева, Рада еще не рассматривала.