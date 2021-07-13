Адвокат: Зачем называть европейской реформой закон для увольнения конкретных лиц и получения контроля над Высшим советом правосудия?

Александр Дульский: Будьте еще более откровенными, говорите, что ваш план – захватить судебную власть в одной конкретной стране Фото: Олександр Дульський / Facebook

"Чем ближе к голосованию по законопроектам по реформе ВСП, тем больше развязывается язык у активистов. Дошло до объявления фамилий "недобросовестных членов ВСП" по решению никому еще не известных международных экспертов еще не существующего Этического совета при ВСП. Если у вас были иллюзии, что сначала примут законопроект №5068, дальше будет прозрачная честная процедура отбора в Этический совет, и вот потом этот совет уже будет объективно, беспристрастно и полно оценивать членов ВСП, то просыпайтесь. Финал этой комедии уже известен. Пожалуйста, юрист Михаил Жернаков сообщает фамилии, которые точно будут признаны недобросовестными, – это два члена ВСП от адвокатуры, и дальше призывает к новым поправкам, чтобы "наказать" и "поувольнять" их с гарантией (то есть, чтобы ни съезды, ни даже Верховный Суд не особенно влияли на так называемые решения Этического совета)", – написал Дульский.

Он отметил, что активисты рассчитывают на голосование международных экспертов.

"По предсказаниям Михаила Жернакова, такой сценарий произойдет благодаря решающим голосам международных экспертов. Фамилии экспертов еще не известны, законопроект еще не принят, а вот кадровые решения этих экспертов уже готовы, получается так, господин Жернаков. Интересный фокус. Зачем тогда называть реформой по европейским стандартам закон, который принимается для того, чтобы уволить четырех конкретных лиц и получить контроль над органом власти, который назначит судей на 2000 имеющихся вакансий? Будьте еще более откровенными, говорите, что ваш план – захватить судебную власть в одной конкретной стране", – подытожил адвокат.