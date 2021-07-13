ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Адвокат: Зачем называть европейской реформой закон для увольнения конкретных лиц и получения контроля над Высшим советом правосудия?

Александр Дульский: Будьте еще более откровенными, говорите, что ваш план захватить судебную власть в одной конкретной стране
Александр Дульский: Будьте еще более откровенными, говорите, что ваш план – захватить судебную власть в одной конкретной стране
Фото: Олександр Дульський / Facebook

Несмотря на то, что Этический совет при Высшем совете правосудия еще не сформирован, активисты уже публикуют списки "недобросовестных" членов ВСП, заявил в своем Facebook адвокат Александр Дульский.

"Чем ближе к голосованию по законопроектам по реформе ВСП, тем больше развязывается язык у активистов. Дошло до объявления фамилий "недобросовестных членов ВСП" по решению никому еще не известных международных экспертов еще не существующего Этического совета при ВСП. Если у вас были иллюзии, что сначала примут законопроект №5068, дальше будет прозрачная честная процедура отбора в Этический совет, и вот потом этот совет уже будет объективно, беспристрастно и полно оценивать членов ВСП, то просыпайтесь. Финал этой комедии уже известен. Пожалуйста, юрист Михаил Жернаков сообщает фамилии, которые точно будут признаны недобросовестными, – это два члена ВСП от адвокатуры, и дальше призывает к новым поправкам, чтобы "наказать" и "поувольнять" их с гарантией (то есть, чтобы ни съезды, ни даже Верховный Суд не особенно влияли на так называемые решения Этического совета)", – написал Дульский.

Он отметил, что активисты рассчитывают на голосование международных экспертов.

"По предсказаниям Михаила Жернакова, такой сценарий произойдет благодаря решающим голосам международных экспертов. Фамилии экспертов еще не известны, законопроект еще не принят, а вот кадровые решения этих экспертов уже готовы, получается так, господин Жернаков. Интересный фокус. Зачем тогда называть реформой по европейским стандартам закон, который принимается для того, чтобы уволить четырех конкретных лиц и получить контроль над органом власти, который назначит судей на 2000 имеющихся вакансий? Будьте еще более откровенными, говорите, что ваш план – захватить судебную власть в одной конкретной стране", – подытожил адвокат. 

https://www.facebook.com/dulskyi.oleksandr/posts/2954754454797055

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пакет "судебных" законопроектов президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 15 февраля.

Проект закона №5069 "О внесении изменений в ст. 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" Рада приняла 20 мая. 

Также в парламент были внесены законопроект №5067 "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции" и №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия". 

Проект закона, касающийся порядка избрания членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов совета, нардепы приняли в первом чтении 19 мая. Рассматривать его во втором чтении Рада планирует сегодня, 13 июля.

Теги: законопроект, судьи, адвокат, реформа, Высший совет правосудия, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном
Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном
  "Лучшая". 51-леняя Лопес показала растяжку
  "Лучшая". 51-леняя Лопес показала растяжку
"Отошли воды. Попытка номер два". Беременная Квиткова снова отправилась в роддом на "самую главную встречу"
"Отошли воды. Попытка номер два". Беременная Квиткова снова отправилась в роддом на "самую главную встречу"
"Ох, Наташка!", "А где муж?". Королева выставила на обозрение голую грудь
"Ох, Наташка!", "А где муж?". Королева выставила на обозрение голую грудь
Тополя вместе с женой и детьми отправился на Кипр
Тополя вместе с женой и детьми отправился на Кипр
"Я не интересовалась, кто там что с "Кастой" еще делает". alyona alyona прокомментировала фит с российской группой
"Я не интересовалась, кто там что с "Кастой" еще делает". alyona alyona прокомментировала фит с российской группой
"Это надо видеть только Потапу!", "Что ты позоришься!", "Дожились". Каменских снялась топлес
"Это надо видеть только Потапу!", "Что ты позоришься!", "Дожились". Каменских снялась топлес
Виктор Павлик: Понимаю, почему Тина Кароль отправила своего сына за границу
Виктор Павлик: Понимаю, почему Тина Кароль отправила своего сына за границу
"Секси", "Безумно красивая". Ани Лорак показала тело в прозрачном платье
"Секси", "Безумно красивая". Ани Лорак показала тело в прозрачном платье
"Такой голос только у меня в этой стране. Выучи это, тупезень!" Приходько отчитала своего подписчика
"Такой голос только у меня в этой стране. Выучи это, тупезень!" Приходько отчитала своего подписчика
13 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
13 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
В Украине пройдет бесплатный онлайн-показ короткометражек о велосипедах и передвижении на них в мегаполисах
В Украине пройдет бесплатный онлайн-показ короткометражек о велосипедах и передвижении на них в мегаполисах
Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом
Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
  "Бест бургеры эвер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
  "Бест бургеры эвер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
Польза тыквенного масла для здоровья
Польза тыквенного масла для здоровья
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS