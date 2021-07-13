Адвокат: Зачем называть европейской реформой закон для увольнения конкретных лиц и получения контроля над Высшим советом правосудия?

"Чем ближе к голосованию по законопроектам по реформе ВСП, тем больше развязывается язык у активистов. Дошло до объявления фамилий "недобросовестных членов ВСП" по решению никому еще не известных международных экспертов еще не существующего Этического совета при ВСП. Если у вас были иллюзии, что сначала примут законопроект №5068, дальше будет прозрачная честная процедура отбора в Этический совет, и вот потом этот совет уже будет объективно, беспристрастно и полно оценивать членов ВСП, то просыпайтесь. Финал этой комедии уже известен. Пожалуйста, юрист Михаил Жернаков сообщает фамилии, которые точно будут признаны недобросовестными, – это два члена ВСП от адвокатуры, и дальше призывает к новым поправкам, чтобы "наказать" и "поувольнять" их с гарантией (то есть, чтобы ни съезды, ни даже Верховный Суд не особенно влияли на так называемые решения Этического совета)", – написал Дульский.
Он отметил, что активисты рассчитывают на голосование международных экспертов.
"По предсказаниям Михаила Жернакова, такой сценарий произойдет благодаря решающим голосам международных экспертов. Фамилии экспертов еще не известны, законопроект еще не принят, а вот кадровые решения этих экспертов уже готовы, получается так, господин Жернаков. Интересный фокус. Зачем тогда называть реформой по европейским стандартам закон, который принимается для того, чтобы уволить четырех конкретных лиц и получить контроль над органом власти, который назначит судей на 2000 имеющихся вакансий? Будьте еще более откровенными, говорите, что ваш план – захватить судебную власть в одной конкретной стране", – подытожил адвокат.
В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.
В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.
Пакет "судебных" законопроектов президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 15 февраля.
Проект закона №5069 "О внесении изменений в ст. 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" Рада приняла 20 мая.
Также в парламент были внесены законопроект №5067 "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции" и №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия".
Проект закона, касающийся порядка избрания членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов совета, нардепы приняли в первом чтении 19 мая. Рассматривать его во втором чтении Рада планирует сегодня, 13 июля.