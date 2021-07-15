Украина может получить транш от МВФ до конца этого года – замглавы НБУ

В Нацбанке рассчитывают на получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере €600 млн Фото: depositphotos.com

"Продолжение сотрудничества с МВФ для НБУ, украинских стейкхолдеров и всех госучреждений – это важнейшая задача. Сейчас нужно двигаться к достижению Staff Level Agreement (соглашению об уровне обслуживания), что будет означать обновление нашего меморандума о сотрудничестве к первому пересмотру советом директоров. В этом году календарно мы можем успеть получить транш", – сказал Гелетий.

По его словам, в Нацбанке также рассчитывают на получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере €600 млн и второй части DPL (многосекторного займа на политику развития) от Всемирного банка на $350 млн.

Гелетий подчеркнул, что получение Украиной этих средств напрямую зависит от успехов Киева в сотрудничестве с МВФ.