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ДЕНЬГИ

Украина может получить $2,7 млрд от МВФ в августе – глава НБУ

Уже есть решение совета директоров МВФ о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования на $650 млрд
Уже есть решение совета директоров МВФ о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования на $650 млрд
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Украина рассчитывает получить $2,7 млрд от Международного валютного фонда в течение нескольких недель. Об этом на брифинге 22 июля сказал глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Уже есть решение совета директоров фонда. Еще должно быть решение управляющих фонда. Согласно регламенту, голосование состоится до 2 августа. Мы надеемся, что в течение нескольких недель будет перевод средств на счета", – сказал он.

По словам Шевченко, НБУ готов приобщиться к дискуссиям с правительством и Министерством финансов о распределении этих средств между госбюджетом и золотовалютными резервами НБУ.

Контекст:

9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса от пандемии коронавируса. 

В апреле Шевченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявлял, что Украина может получить из этой суммы более $2,7 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, МВФ, Кирилл Шевченко
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