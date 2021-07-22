Украина может получить $2,7 млрд от МВФ в августе – глава НБУ

"Уже есть решение совета директоров фонда. Еще должно быть решение управляющих фонда. Согласно регламенту, голосование состоится до 2 августа. Мы надеемся, что в течение нескольких недель будет перевод средств на счета", – сказал он.
По словам Шевченко, НБУ готов приобщиться к дискуссиям с правительством и Министерством финансов о распределении этих средств между госбюджетом и золотовалютными резервами НБУ.
9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса от пандемии коронавируса.
В апреле Шевченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявлял, что Украина может получить из этой суммы более $2,7 млрд.