Украина может получить $2,7 млрд от МВФ в августе – глава НБУ

Уже есть решение совета директоров МВФ о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования на $650 млрд Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"Уже есть решение совета директоров фонда. Еще должно быть решение управляющих фонда. Согласно регламенту, голосование состоится до 2 августа. Мы надеемся, что в течение нескольких недель будет перевод средств на счета", – сказал он.

По словам Шевченко, НБУ готов приобщиться к дискуссиям с правительством и Министерством финансов о распределении этих средств между госбюджетом и золотовалютными резервами НБУ.