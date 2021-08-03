Украина может получить от МВФ транш на $700 млн в сентябре – советник президента

По его словам, прошел "более чем успешный" разговор президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, а также анонсирован визит в Украину миссии МВФ осенью.

"К тому же, Украина выполнила все предварительные условия Фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ, порядка $700 млн... Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре – миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", – сказал Устенко.

Советник президента не исключает возможности продления сроков действия программы, рассчитанной на 18 месяцев.

"У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить", – заявил он.