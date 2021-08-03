$2,7 млрд от МВФ помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику – Зеленский

Зеленский: Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы МВФ Фото: Офіс Президента України / Facebook

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию Независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично [директору-распорядителю фонда] Кристалине Георгиевой за это решение", – сказал он.

Зеленский отметил важность сотрудничества Украины с МВФ, поэтому Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы сотрудничества stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы МВФ и ожидаем миссию фонда в сентябре", – заявил он.