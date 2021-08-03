$2,7 млрд от МВФ помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику – Зеленский

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию Независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично [директору-распорядителю фонда] Кристалине Георгиевой за это решение", – сказал он.
Зеленский отметил важность сотрудничества Украины с МВФ, поэтому Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы сотрудничества stand-by.
"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы МВФ и ожидаем миссию фонда в сентябре", – заявил он.
9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса от пандемии коронавируса.
2 августа решение о выделении странам – членам фонда $650 млрд принял совет управляющих МВФ. Оно вступит в силу 23 августа. Украина получит $2,7 млрд.