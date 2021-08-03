В Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Шишова, который исчез накануне

Правоохранители уточнили, что тело Шишова обнаружили неподалеку от его места жительства.

"Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). В полиции намерены проверять все версии, в том числе – убийства, замаскированного под суицид.

"Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", экспертиз и следственных экспериментов. Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобном", – сообщили в пресс-службе.