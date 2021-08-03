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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Шишова, который исчез накануне

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Тело Шишова нашли в парке
Тело Шишова нашли в парке
Фото: vvshishov / Instagram

Главу "Белорусского дома в Украине" (БДУ) Виталия Шишова, который исчез накануне, нашли повешенным в киевском парке. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции 3 августа.

Правоохранители уточнили, что тело Шишова обнаружили неподалеку от его места жительства.

"Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). В полиции намерены проверять все версии, в том числе – убийства, замаскированного под суицид.

"Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", экспертиз и следственных экспериментов. Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобном", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в "Белорусском доме в Украине".

"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Беларусь, убийство, полиция, исчезновение, Виталий Шишов
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