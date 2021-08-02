В Киеве исчез глава Белорусского дома в Украине

Шишов вышел из дома утром и не вернулся Фото: Беларускі Дом ва Украіне (БДУ) / Telegram

Шишов вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он совершал ежедневную пробежку, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей.

В БДУ отметили, что с телефона Шишова сделали несколько звонков "глухарей" (на неизвестные номера), но связаться с ними сейчас невозможно.

"Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в полиции Киева, в понедельник к ним обратилась местная жительница, которая заявила, что ее сожитель не выходит на связь.

"На поиски мужчины оперативный дежурный сориентировал все очередные наряды столичной полиции. Предварительно полицейские установили, что гражданин иностранного государства, 1995 года рождения, утром вышел на пробежку и не вернулся ", – рассказали в правоохранительном ведомстве.

Событие зарегистрировано в Святошинском управлении полиции.

Ранее, 26 июля представитель объединяющей бывших белорусских силовиков инициативы BYPOL Игорь Макар заявлял на своем YouTube-канале, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси проводит масштабную операцию под названием "Трест" по захвату наиболее влиятельных сторонников оппозиции за рубежом.

"Операция ведется в нескольких странах. В связи с чем задействована значительная агентурная часть населения. К этому подключены посольства республики Беларусь. Цель – задержать и любым способом доставить в Беларусь активных участников оппозиционного движения", – говорил Макар.

Белорусский дом в Украине является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.