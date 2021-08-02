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В Киеве исчез глава Белорусского дома в Украине

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Шишов вышел из дома утром и не вернулся
Шишов вышел из дома утром и не вернулся
Фото: Беларускі Дом ва Украіне (БДУ) / Telegram

В Киеве 2 августа пропал глава Белорусского дома в Украине (БДУ) Виталий Шишов. Об этом сообщается в Telegram организации.

Шишов вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он совершал ежедневную пробежку, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей.

В БДУ отметили, что с телефона Шишова сделали несколько звонков "глухарей" (на неизвестные номера), но связаться с ними сейчас невозможно.

"Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в полиции Киева, в понедельник к ним обратилась местная жительница, которая заявила, что ее сожитель не выходит на связь.

"На поиски мужчины оперативный дежурный сориентировал все очередные наряды столичной полиции. Предварительно полицейские установили, что гражданин иностранного государства, 1995 года рождения, утром вышел на пробежку и не вернулся ", – рассказали в правоохранительном ведомстве.

Событие зарегистрировано в Святошинском управлении полиции.

Ранее, 26 июля представитель объединяющей бывших белорусских силовиков инициативы BYPOL Игорь Макар заявлял на своем YouTube-канале, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси проводит масштабную операцию под названием "Трест" по захвату наиболее влиятельных сторонников оппозиции за рубежом.

"Операция ведется в нескольких странах. В связи с чем задействована значительная агентурная часть населения. К этому подключены посольства республики Беларусь. Цель – задержать и любым способом доставить в Беларусь активных участников оппозиционного движения", – говорил Макар.

Белорусский дом в Украине является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Теги: Киев, Украина, Беларусь, КГБ, кинологи, операция, Игорь Макар, Виталий Шишов
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