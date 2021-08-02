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Муж белорусской спортсменки Тимановской уехал в Киев. К ее родителям, возможно, пришли силовики

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Тимановская попросила Польшу о политическом убежище
Тимановская попросила Польшу о политическом убежище
Фото: kristi_timanovskaya / Instagram

Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которую власти Беларуси после критики в адрес национального олимпийского комитета Беларуси сняли с участия в Олимпиаде в Токио и хотели отправить в Минск, уехал в Киев.

Об этом 2 августа в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал основатель издания Tribuna.com Дмитрий Навоша. По словам журналиста, муж Тимановской уже в Киеве, ему "успели оперативно помочь выехать". 

Навоша сказал сначала, что в Киев муж Тимановской уехал с ребенком, но позже в Twitter уточнил: детей у пары пока нет, мужчина уехал один. 

Как сообщил в Telegram Белорусский фонд спортивной солидарности, бабушка Тимановской заявила, что к родителям спортсменки в город Климовичи в Могилевской области из Минска приехали, предположительно, силовики. 

Тимановская попросила Польшу о политическом убежище. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сказал Белорусскому фонду спортивной солидарности, что страна готова принять спортсменку. 

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м.

Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская. 

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. 

"Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно", – объясняла Тимановская. Она заявила, что намерена просить убежище, в какой именно стране – еще думает. По словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

"Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 м, готова ли я? Все решили сделать за моей спиной, я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор", – объясняла она свою реакцию.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь. 

Эту ночь она провела в аэропорту, в МОК потребовали объяснений от Беларуси и допускают введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Беларусь, допинг, убежище, спортсмены, легкоатлеты, муж, Международный олимпийский комитет, Кристина Тимановская
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