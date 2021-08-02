Муж белорусской спортсменки Тимановской уехал в Киев. К ее родителям, возможно, пришли силовики

Об этом 2 августа в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал основатель издания Tribuna.com Дмитрий Навоша. По словам журналиста, муж Тимановской уже в Киеве, ему "успели оперативно помочь выехать".

Навоша сказал сначала, что в Киев муж Тимановской уехал с ребенком, но позже в Twitter уточнил: детей у пары пока нет, мужчина уехал один.

Ну, хотя бы мужу спортсменки ничего не угрожает (извините, я в прямом эфире Эха ляпнул про ребенка – так как где-то про него прочел, но ненароком распространил дезу – детей у них пока нет) https://t.co/xWhc0ZjCOY — Дмитрий Навоша (@navosha) August 2, 2021

Как сообщил в Telegram Белорусский фонд спортивной солидарности, бабушка Тимановской заявила, что к родителям спортсменки в город Климовичи в Могилевской области из Минска приехали, предположительно, силовики.

Тимановская попросила Польшу о политическом убежище. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сказал Белорусскому фонду спортивной солидарности, что страна готова принять спортсменку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Фонд спортивной солидарности (@bssf.team)