Чехия предложила защиту белорусской спортсменке Тимановской, которую пытались вернуть в Минск из Токио

"Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской спринтерки Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. [...] Мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь", – сказано в твите.

Кулганек подчеркнул, что такое решение власти Чехии приняли в ходе консультаций с участием премьер-министра Андрея Бабиша и главы МВД Яна Гамачека.

Situaci kolem b * loruské sprinterky Krysciny Cimanouské pova * uji za skandální. * R je p * ipravena pomoci. Po dohod * s @AndrejBabis a @jhamacek jí nabízíme vízum ke vstupu na území, aby se u nás mohla ucházet o mezinárodní ochranu. Naše ambasáda v Tokiu je také p * ipravena pomoci. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 1, 2021