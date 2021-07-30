"Все забэчэбэшились от безделья". Лукашенко объяснил, почему у Беларуси нет ни одной медали на Олимпиаде 2020

"Почему мы порой в спорте не выигрываем, еще где-то? Неголодные. Я смотрю, вот эти страны африканские, разрушенные страны. [Или] возьмите Сербию. Да, талантливая нация, но такая же, как и мы. Но почему результаты такие? Да потому что они знают, что если победят на Олимпиаде и на чемпионате мира, значит, будут иметь все. Не победят – будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем. Вы посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены. На чемпионате по футболу люди получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти iPhone. И все забэчэбэшились от безделья", – сказал Лукашенко.

Контекст: Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примут участие около 11 тыс. спортсменов. Беларусь на этих Олимпийских играх представлена 108 спортсменами в 20 видах спорта. На минувшей Олимпиаде, которая в прошла в Рио-де-Жанейро в 2016 году, белорусы завоевали девять медалей – одну золотую, четыре серебряные и столько же бронзовых.