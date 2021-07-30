ГОРДОН
 
 
МИР

"Все забэчэбэшились от безделья". Лукашенко объяснил, почему у Беларуси нет ни одной медали на Олимпиаде 2020

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко: Почему мы порой в спорте не выигрываем? Неголодные
Лукашенко: Почему мы порой в спорте не выигрываем? Неголодные
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у страны нет ни одной медали на Олимпиаде в Токио, потому что белорусские спортсмены хорошо обеспечены. Видео с выступлением Лукашенко в Facebook опубликовал телеканал "Дождь".

"Почему мы порой в спорте не выигрываем, еще где-то? Неголодные. Я смотрю, вот эти страны африканские, разрушенные страны. [Или] возьмите Сербию. Да, талантливая нация, но такая же, как и мы. Но почему результаты такие? Да потому что они знают, что если победят на Олимпиаде и на чемпионате мира, значит, будут иметь все. Не победят – будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем. Вы посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены. На чемпионате по футболу люди получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти iPhone. И все забэчэбэшились от безделья", – сказал Лукашенко.

https://www.facebook.com/tvrain/videos/4324924247531024/

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примут участие около 11 тыс. спортсменов.

Беларусь на этих Олимпийских играх представлена 108 спортсменами в 20 видах спорта.

На минувшей Олимпиаде, которая в прошла в Рио-де-Жанейро в 2016 году, белорусы завоевали девять медалей – одну золотую, четыре серебряные и столько же бронзовых.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Олимпиада, медали, спортсмены, Олимпиада 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото
"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Бант, длинные локоны и брючный костюм. Билык показала, как выглядела в детстве
Бант, длинные локоны и брючный костюм. Билык показала, как выглядела в детстве
Умерла известная польская актриса Барбара Поломска
Умерла известная польская актриса Барбара Поломска
"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте
"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте
"Идельное тело". Димопулос снялась в раздельном купальнике
"Идельное тело". Димопулос снялась в раздельном купальнике
Жена Клуни находится на третьем месяце беременности. Не исключается, что у них снова будет двойня – СМИ
Жена Клуни находится на третьем месяце беременности. Не исключается, что у них снова будет двойня – СМИ
Украинский фотограф уличил известный французский бренд в плагиате
Украинский фотограф уличил известный французский бренд в плагиате
"Самое дорогое". Тина Кароль на фото с сыном засветила лицо без макияжа
"Самое дорогое". Тина Кароль на фото с сыном засветила лицо без макияжа
Тарас Демчишин даст два концерта в Украине. Один из них c певицей Slavia
Тарас Демчишин даст два концерта в Украине. Один из них – c певицей Slavia
"Он сгорел на наших глазах". Во время отдыха на Ибице у экс-солиста Modern Talking загорелся внедорожник. Видео
"Он сгорел на наших глазах". Во время отдыха на Ибице у экс-солиста Modern Talking загорелся внедорожник. Видео
Tarabarova показала трогательную реакцию10-месячной дочери, впервые увидевшей море
Tarabarova показала трогательную реакцию10-месячной дочери, впервые увидевшей море
  Потап рассказал, после какой шутки запретил своему сыну делать это в школе
  Потап рассказал, после какой шутки запретил своему сыну делать это в школе
"Настя беременна". Каменских заявила, что у них с Потапом "большое событие"
"Настя беременна". Каменских заявила, что у них с Потапом "большое событие"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS