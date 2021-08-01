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В Литве 1 августа задержали рекордное количество нелегалов из Беларуси

По информации литовских пограничников, мигранты из Беларуси идут большими группами
По информации литовских пограничников, мигранты из Беларуси идут большими группами
Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba / Facebook

С полуночи до 13.00 1 августа пограничники Литвы задержали 216 нелегалов – это рекордное число мигрантов из Беларуси за сутки, сообщает Delfi.

Отмечается, что если поток не уменьшится, то до конца воскресенья их число увеличится до 300–400 человек.

Предыдущий рекорд составлял 171 человек за сутки.

По информации литовских пограничников, мигранты из Беларуси идут большими группами.

Если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет камер видеонаблюдения, то теперь они идут через все участки белорусско-литовской границы и в любое время суток, рассказал Delfi представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

Контекст:

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 30 июля, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 3282 мигранта, преимущественно из Ирака (2111 человек).

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.

Власти Литвы на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев. Также власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направил в Литву пограничные патрули и вертолеты.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявил 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь. Помощь Литве в виде колючей проволоки и заградительного провода предоставят также Украина и Эстония.

На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.

Теги: Беларусь, Литва, граница, пограничники, рекорд, мигранты, нелегалы
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