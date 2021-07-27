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МВД Литвы предложило ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях на фоне наплыва мигрантов из Беларуси

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Литовские пограничники задержали более 2,8 тыс. мигрантов на границе с Беларусью
Литовские пограничники задержали более 2,8 тыс. мигрантов на границе с Беларусью
Фото: ЕРА

Министерство внутренних дел Литвы предлагает правительству страны ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях на фоне наплыва мигрантов из Беларуси. Об этом заявила глава министерства Агне Билотайте на пресс-конференции 27 июля, пишет литовский портал Delfi.

"МВД Литвы выдвинуло предложение правительству оценить ситуацию и, возможно, объявить чрезвычайное положение", – заявила Билотайте.

По ее словам, министерство не может принять подобное решение в одностороннем порядке, потому что следует оценить множество факторов. Это также связано с активным вовлечением армии, добавила глава МВД.

Контекст:

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 27 июля, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 2839 мигрантов, преимущественно из Ирака.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.

Власти Литвы на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев. Также власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направит в Литву пограничные патрули, переводчиков и вертолеты, отмечал 10 июля президент страны Гитанас Науседа.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявлял 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь.

Теги: Беларусь, миграция, Литва, чрезвычайное положение, самоуправление, мигранты, нелегалы, ЕС
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