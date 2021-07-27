МВД Литвы предложило ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях на фоне наплыва мигрантов из Беларуси

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 27 июля, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 2839 мигрантов, преимущественно из Ирака.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе.