Украина и Беларусь завершили вынос линии государственной границы на местность

Вынос линии границы еще не провели по рекам Днепр и Сож.

Заседание совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии проходило в Гомеле с 20-го по 22 июля. Украинская и белорусская делегации обсудили направления дальнейшей работы до конца 2021 года и дали соответствующие поручения общим рабочим группам, добавили в ГПСУ.

Контекст:

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил 2 июля, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он сказал, что в страну из Украины поступает "огромное количество оружия". 4 июля стало известно, что пограничники усилили охрану границы с Украиной.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали от Беларуси официальных уведомлений, которые подтверждали бы закрытие границы с Украиной. В МИД Украины подчеркнули, что от перекрытия границы "пострадал бы прежде всего белорусский народ".

Беларусь имеет с Украиной границу протяженностью почти 1,1 тыс. км. На границе размещено 12 пунктов пропуска, следует из информации на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Украина с 26 мая решила прекратить авиасообщение с Беларусью. Это случилось после того, как белорусские спецслужбы сняли с самолета одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

От руководства Беларуси часто звучали обвинения в адрес Украины по поводу подготовки терактов и ввоза оружия. Так, 21 марта глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство обращалось в Офис генпрокурора Украины в связи с терактами, которые якобы планировали в Беларуси с украинской помощью, но его запросы проигнорировали. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова главы КГБ Беларуси "полной чушью".

В ноябре 2020 года Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с "центрами в Киеве и Варшаве". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на это отреагировал фейспалмом.

В декабре Лукашенко заявлял, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. Николенко тогда сказал, что мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.