Граница для обычных граждан Украины не закрыта – МИД Беларуси

"Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место последние дни, а здесь от фактов никуда не уйти, я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", – сказал он.

Макей добавил, что закрытие границы "не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан".

"Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, – здесь мы будем принимать самые жесткие меры", – сказал он.