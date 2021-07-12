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Граница для обычных граждан Украины не закрыта – МИД Беларуси

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В МИД Беларуси опровергли заявления о полном закрытии границ с Украиной
В МИД Беларуси опровергли заявления о полном закрытии границ с Украиной

Белорусская граница не закрыта для украинских туристов, обычных граждан и бизнеса. Об этом в опубликованном 12 июля интервью телеканалу Russia Today рассказал министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место последние дни, а здесь от фактов никуда не уйти, я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", – сказал он.

Макей добавил, что закрытие границы "не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан".

"Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, – здесь мы будем принимать самые жесткие меры", – сказал он.

Контекст:

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил 2 июля, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он сказал, что в страну из Украины поступает "огромное количество оружия". 4 июля стало известно, что пограничники усилили охрану границы с Украиной.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали от Беларуси официальных уведомлений, которые подтверждали бы закрытие границы с Украиной. В МИД Украины подчеркнули, что от перекрытия границы "пострадал бы прежде всего белорусский народ".

Беларусь имеет с Украиной границу протяженностью почти 1,1 тыс. км. На границе размещено 12 пунктов пропуска, следует из информации на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Украина с 26 мая решила прекратить авиасообщение с Беларусью. Это случилось после того, как белорусские спецслужбы сняли с самолета одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

От руководства Беларуси часто звучали обвинения в адрес Украины по поводу подготовки терактов и ввоза оружия. Так, 21 марта глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство обращалось в Офис генпрокурора Украины в связи с терактами, которые якобы планировали в Беларуси с украинской помощью, но его запросы проигнорировали. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова главы КГБ Беларуси "полной чушью".

В ноябре 2020 года Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с "центрами в Киеве и Варшаве". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на это отреагировал фейспалмом.

В декабре Лукашенко заявлял, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. Николенко тогда сказал, что мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

Теги: Украина, Беларусь, граница, Russia Today, туристы, МИД Беларуси, Владимир Макей, охрана
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